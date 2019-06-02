دمشق: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ معادية في أجواء ريف العاصمة

ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام سورية أن الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في محيط دمشق.

وأضافت أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي". Advertisements كما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق. ويأتي ذلك بعد ساعات من زعم إسرائيل بسقوط صواريخ اطلقت من سوريا باتجاه جبل الشيخ في الجولان السوري المتحل.

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