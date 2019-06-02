السديس: قمم مكة تدعو للوحدة ونبذ الفرقة

صرح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية وقيمة مخرجات القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي أقيمت في رحاب مكة المكرمة حيث تهفو قلوب مليار ونصف المليار مسلم في أرجاء المعمورة، هذه القمم التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وقال السديس من مكة المكرمة انطلقت الدعوة إلى الوحدة وجمع الكلمة ونبذ الفرقة ولزوم الجماعة وإمامهم، واليوم خادم الحرمين الشريفين يدعو الزعماء والحكام والقيادات للخروج بموقف إسلامي موحد دعت إليه الشريعة الإسلامية، منطلقا من حرصه على جمع كلمة المسلمين واتحاد موقفهم تحت راية التوحيد، وفي بيته العتيق واستشعارا منه لحاجة الأمة الإسلامية إلى تجديد الهمة والسعي على قطع الطريق على أعداء الأمة الذين يتبربصون بها المكائد .



وأردف أن مما لا شك فيه أن مكانة وقوة أي

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دولة نابع من وحدة كلمتها، وهذا ما تمثله هذه البلاد المباركة نموذجا يحتذى في علم اليوم، إذ أن منهجها يعتمد على الكتاب والسنة، ومنهج السلف الصالح الذي يؤكد على الوحدة والالتفاف حول قيادة هذه البلاد الطاهرة، يقول تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) وهذا مذهب الحق الواجب اتباعه والسير على منهاجه إذ بالوحدة تنال الأمة مجدها وشرفها وتستطيع أن تعيش حياة آمنةً مستقرةً عقلاً ووجدانًا وتصبح أمتنا الإسلامية مهابة مرهوبة يحسب لها الحاقدون حساباتهم وتظل بإذن الله عزيزة السلطان وشواهد التاريخ ماثلة أمام الجميع، في نجاح الوحدة التي أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل - يرحمه الله - وأصبحت علامة مميزة في عالممضطرب تتلاقفه الفتن وأطاع الأعداء .



وبعد أن اجتمع زعماء العالم الإسلامي تحت مظلة الوحدة والألفة والمحبة، ترعاهم عناية الله وتهب عليهم نسائم رحمة الملك الديان ملتفين حول الكعبة الطاهرة يعاهدون الله على كلمة واحدة يخرج بها هؤلاء الزعماء منصورين معتمدين على الله في أمورهم وتدبير شؤونهم لأن هذه الوحدة مطلب شرعي وضرورة عقلية فهي العروة الوثقى التي أًمرنا بالإتباع والاجتماع حولها وسيكون لقاء القادة -وفقهم الله- لقاءً ناجحًا لتوفر الظروف وأسباب النجاح، فالمكان مكة المكرمة والزمان شهر البركات وأيامه العشر الأخيرة.



وأشاد السديس بمخرجات القمم الثلاث التي تضافرت بياناتها على الوقوف بجوار القضايا الإسلامية المبرى وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف واجتثاث الفكر الضال والجماعات المارقة، وتأصيل المنهج الإسلامي القويم في شتى أنحاء المعمورة، ونشر التسامح والعدل والسماحة التي جاء بها هذا الدين الحنيف.



وفي ختام تصريحه سأل الله -عز وجل- أن يوفق قادة الأمة العربية الإسلامية لكل خير وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين على رعايته لهذه القمم والدعوة إليها والاهتمام بنتائجها، وتسهيل كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.