كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 20 شخصا في انفجارين وسط مدينة الرقة بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 4 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح فى حصيلة أولية نتيجة انفجارين وسط مدينة الرقة السورية.

وذكرت قناة "الحرة" مساء السبت، نقلا عن شهود عيان، أن سيارة مفخخة استهدفت حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية فى دوار النعيم وسط المدينة بالتزامن مع انفجار آخر عند الباب الغربى لحديقة الرشيد.

وأكدت أن قوات الأمن المحلية فرضت طوقا أمنيا وسط المدينة تحسبا لهجمات جديدة، وتخضع الرقة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن كانت فى قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى الذى استولى عليها فى 2013 وأعلنها عاصمة له قبل أن يتم تحريرها فى عام 2017.