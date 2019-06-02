فاجعة… صخرة تنهي حياة سائح كندي بشفشاون

توفي، أمس الجمعة، بالمستشفى المحلي بتطوان سائح كندي متأثرا بجراحه، بعدما سقطت عليه صخرة كبيرة الحجم من إحدى الجبال بمنطقة شفشاون.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السائح الكندي كان في جولة سياحية رفقة أربعة آخرين من نفس جنسيته، في منطقة لوبار بشفشاون، قبل أن تباغثه صخرة كبيرة سقطت على رأسه، وأفقدته الوعي، ما اضطر لنقله على وجه السرعة إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان.

وحلت عناصر الدرك الملكي، وفتحت تحقيقا في الموضوع، واستمعت إلى أصدقاء الضحية لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث.

تجدر الاشارة إلى أن المناطق المحيطة بشفشاون، تعرف ظاهرة تساقط الصخور من القمم الجبلية، وهو الأمر الذي يشكل خطرا على السكان والسياح المغاربة والأجانب المتوافدين على المنطقة.