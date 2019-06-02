في ليلة القدر.. 40 ألفا مدعوون للذكر والصلاة والتبرع بالدم بمصلى الانبعاث بسلا.

بفريق عمل يصل تعداده لعشرات المتطوعين من الرجال والنساء والفتيان تعمل لجنة التنظيم بمصلى التراويح بحي الانبعاث بسلا على تهييء افضل الظروف لصلاة القيام طيلة شهر رمضان.

انطلقت الفكرة قبل سنوات بمبادرات للساكنة قبل أن تتحول إلى محط للأنظار في عموم مناطق المغرب خصوصا مع التنظيم المحكم واستضافة أفضل القراء فيما يصل عدد المصلين ذروته ليلة القدر حيث يتوقع مشاركة أزيد من 40 ألفا هذه السنة.

وتعرف هذه السنة تنظيم نشاط خيري مواز يتمثل في حملة للتبرع بالدم موجهة للمصلين ستستمر خلال اليومين المقبلين.