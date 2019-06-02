العثور على عبوة ناسفة بدائية بأيرلندا الشمالية

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أسفل سيارة شرطة
رويترزالأحد 2019/6/2 03:26 صباحا بتوقيت أبوظبي
عناصر من شرطة أيرلندا الشمالية - أرشيفية
عثرت شرطة أيرلندا الشمالية على قنبلة أسفل سيارة ضابط في بلفاست، السبت، مرجحة أن من زرعها إرهابيون قوميون.
ورغم أن اتفاقية السلام المبرمة عام 1998 أنهت 3 عقود من العنف الطائفي في أيرلندا الشمالية، يتعرض ضباط شرطة للاستهداف على نحو متفرق من قبل جماعات منشقة لا تزال نشطة في الإقليم الذي تديره بريطانيا.
واكتشفت العبوة المريبة في شرق المدينة، وأعلنت السلطات أنها عبوة ناسفة بدائية قابلة للانفجار.
وكان متشددون قوميون من جماعة الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد فجروا سيارة ملغومة خارج مقر محكمة في لندنديري في يناير/كانون الثاني، ولم يصب أحد في الانفجار.
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