حزب الله يتبجح بالإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مليشيا حزب الله الإرهابية لا تكتفي بما تفعله في لبنان، تبعية لنظام الملالي في إيران، شق الصف الداخلي اللبناني، تنفيذ أجندة إيران الطائفية على حساب الشعب اللبناني، لكنها تذهب لما هو أبعد من ذلك.

يأتي ذلك عبر الإعلان عن فرص عمل للبنانيين في مجال صناعة الصواريخ، أحد عناصر المليشيا الإرهابية دعا إلى ذلك صراحة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".