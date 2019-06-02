بالصور.. رئيس السلفادور يتعهد بـ"قرارات صعبة" لمواجهة الفقر

تولى رئيس السلفادور الجديد نجيب أبو كيلة (من أصل فلسطيني) مهام منصبه، السبت، وتعهد بعلاج البلد الواقع في أمريكا الوسطى والذي وصفه بأنه "طفل مريض" بعد أن أدت سنوات من العنف والهجرة إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.





ووضع رئيس بلدية سان سلفادور السابق البالغ من العمر 37 عاما حدا لنظام الحزبين الذي سيطر على البلاد لـ3 عقود بعد أن فاز بأصوات أكثر مما حصل عليه جميع المرشحين الآخرين في الانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط.





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وقال أبو كيلة للجماهير "بلادنا مثل طفل مريض والآن على الجميع الاعتناء به.. علينا أن نعاني قليلا الآن وعلينا أن نشعر بقليل من الألم ونتحمل مسؤوليتنا وكلنا كأخوة لندفع هذا الطفل إلى الأمام".





وتعهد أبو كيلة برفقة زوجته جابرييلا رودريجيز باتخاذ قرارات صعبة لهذا البلد الفقير خلال فترة ولايته التي تستمر 5 سنوات، دون أن يذكر تفاصيل.

كانت المحكمة الانتخابية في السلفادور أعلنت أن أبو كيلة، الذي ترشح عن حزب "التحالف الكبير من أجل الوحدة" المحافظ، حصل، خلال الاقتراع الذي جرى الأحد، على نحو 54% من الأصوات بعد فرز 45% منها.

وحل منافس أبو كيلة الأساسي رجل الأعمال الثري كارلوس كاييخا العضو في حزب "التحالف الجمهوري الوطني" في المرتبة الثانية بنحو 32% من الأصوات، فيما حظي هوجو إرنانديز مرشح "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" الحاكمة بأصوات نحو 14% من الناخبين.