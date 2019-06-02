تركي آل الشيخ يُعلن عن احتفاليات ضخمة بالمملكة بمناسبة عيد الفطر

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز المصري، عن تنظيم احتفاليات ضخمة على مستوى المملكة احتفاء بعيد الفطر المبارك.

وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "الهيئة العامة للترفيه تعايدكم بأكثر من ٨٠ فعالية على مستوى المملكة من ضمن برنامج موسم العيد، مسرحيات، مهرجانات ترفيهية، عروض مرئية وتفاعلية، أنشطة وتجارب رائعة لكافة أفراد الأسرة..".