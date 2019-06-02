كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز المصري، عن تنظيم احتفاليات ضخمة على مستوى المملكة احتفاء بعيد الفطر المبارك.
وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "الهيئة العامة للترفيه تعايدكم بأكثر من ٨٠ فعالية على مستوى المملكة من ضمن برنامج موسم العيد، مسرحيات، مهرجانات ترفيهية، عروض مرئية وتفاعلية، أنشطة وتجارب رائعة لكافة أفراد الأسرة..".
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يُعلن عن احتفاليات ضخمة بالمملكة بمناسبة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.