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10 قتلى بانفجار في الرقة السورية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

قُتل عشرة أشخاص على الأقلّ، اليوم (السبت)، في هجوم انتحاري بسيّارة مفخّخة في مدينة الرقة السورية، المعقل السابق لتنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أنّ الاعتداء أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وخمسة من مقاتلي قوات سورية الديموقراطية. ولم تتبنّ الاعتداء أيّ جهة، غير أنّ تنظيم داعش عادةً ما يشنّ اعتداءات دمويّة في هذه المنطقة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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