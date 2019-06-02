شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى بانفجار في الرقة السورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)قُتل عشرة أشخاص على الأقلّ، اليوم (السبت)، في هجوم انتحاري بسيّارة مفخّخة في مدينة الرقة السورية، المعقل السابق لتنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد أنّ الاعتداء أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وخمسة من مقاتلي قوات سورية الديموقراطية. ولم تتبنّ الاعتداء أيّ جهة، غير أنّ تنظيم داعش عادةً ما يشنّ اعتداءات دمويّة في هذه المنطقة.
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