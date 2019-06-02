ترامب: على رئيس الوزراء البريطاني القادم رفض دفع فاتورة "بريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (أ ش أ)

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، البريطانيين إلى إرسال نايجل فراج للتفاوض مع بروكسل والخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إذا رفض الاتحاد إعطاء بريطانيا ما تريد.

وأضاف ترامب - قبل زيارة الدولة المقرر أن يقوم بها إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع - أنه يتعين على رئيس الحكومة البريطانية الجديد رفض دفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" والبالغة قيمتها 39 مليار جنيه استرليني وأن يغادر إن رفضت بروكسل الانصياع لمطالب بريطانيا.

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وتعهد ترامب - في مقابلة مع صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية - بألا يدخر جهدا في سبيل التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين بلاده وبريطانيا في غضون شهور من تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان ترامب قال قبل يومين إن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون رئيسا "ممتازا" لحكومة بريطانيا، وذلك قبل يومين من زيارته إلى المملكة المتحدة التي من المقرر أن يلتقي خلالها رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.

ويجري ترامب زيارة دولة إلى بريطانيا بين الثالث والخامس من يونيو الجاري.