السكة الحديد: لا تغيير في أسعار تذاكر القطارات خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، مساء السبت، سير العمل بمحطة القاهرة وشبابيك حجز التذاكر للتأكد من توفير التذاكر نتيجة الدفع بقطارات إضافية.

ودفعت السكة الحديد، بـ 10 قطارات إضافية يومياً، اعتبارًا من يوم 28 مايو الماضي، إلى يوم 10 يونيو المقبل، بجانب إضافة 490 عربة علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعي بإجمالي حوالي 139 ألف مقعد إضافي خلال عطلة عيد الفطر المبارك؛ لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي.

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وأكد رئيس الهيئة، أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري، ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار وانتشار كافة مشرفي التشغيل على كافة مواقع خطوط السكك الحديدية لمتابعة أعمال طوائف التشغيل المختلفة.

كما وجه رئيس الهيئة بإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، والإشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، وكذلك زيادة عدد شبابيك واكشاك التذاكر وتشديد الرقابة علي شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

وقال بيان للهيئة، إنها راعت البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل بالإبقاء على أجور السفر دون تحريك، على جميع القطارات الإضافية وعربات علاوة بذات أسعار القطارات المقررة.