غدًا.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أعلن اللواء عصام إبراهيم، محافظ الفيوم، اليوم السبت، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، غدًا الأحد.

وقال محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن أكثر من 51 ألف طالب وطالبة، أدوا امتحان الشهادة الإعدادية، وينتظرون إعلان النتيجة ظهر غدٍ الأحد.