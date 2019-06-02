ضبط تشكيل عصابي تخصص في تجارة "الحشيش" بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ألقى ضباط مديرية أمن الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، القبض على تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمركز الخارجة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بضبط كميات من المواد المخدرة قبل ترويجها في الأحياء السكنية بمدينة الخارجة.

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ووردت معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، بوجود عاطلين ومسجلين جنائيين، كونوا تشكيلًا عصابيًا لبيع المواد المخدرة قبيل الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

جرى تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، وتشكيل فرق بحث سرية وقوات أمنية بقيادة العميد جودت عبدالجبار، رئيس مباحث المديرية، رصدت تحركات ونشاط التشكيل وألقي القبض على عاطل 20 سنة، مقيم في حي البري بمدينة الخارجة بحيازته 12 قطعة حشيش كبيرة الحجم، ودراجة نارية، ومبلغ مالي، وعاطل 20 سنة، مقيم بحي المروة بالخارجة، وبحيازته 3 قطع من مخدر الحشيش كبيرة الحجم، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وحُرزت المضبوطات، وتحُرر المحضر رقم 2794 جنح قسم الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.