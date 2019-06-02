اخبار العالم

أكثر من 90 ألف نازح منذ بداية العدوان على طرابلس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة نزوح 90 ألفا و 500 نازح منذ بداية العدوان على طرابلس في أوائل أبريل الماضي.

وأضاف المكتب أن 156 ضحية تم تسجيلها في صفوف المدنيين من بينها 39 قتيلا، مشيرا إلى إيصال مساعدات إنسانية لأكثر من 47 ألف شخص منذ بداية العدوان على العاصمة.

وأوضح المكتب أن هذه الجهود غير كافية حتى الآن لوجود فجوة في التمويل تعيق عمليات الاستجابة لندائه الإنساني العاجل الخاص بالأزمة في طرابلس والمقدر بأكثر من 10 ملايين دولار؛ لم يصل منها سوى 40 بالمئة فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 90 ألف نازح منذ بداية العدوان على طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا