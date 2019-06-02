أكثر من 90 ألف نازح منذ بداية العدوان على طرابلس

أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة نزوح 90 ألفا و 500 نازح منذ بداية العدوان على طرابلس في أوائل أبريل الماضي.
وأضاف المكتب أن 156 ضحية تم تسجيلها في صفوف المدنيين من بينها 39 قتيلا، مشيرا إلى إيصال مساعدات إنسانية لأكثر من 47 ألف شخص منذ بداية العدوان على العاصمة.
وأوضح المكتب أن هذه الجهود غير كافية حتى الآن لوجود فجوة في التمويل تعيق عمليات الاستجابة لندائه الإنساني العاجل الخاص بالأزمة في طرابلس والمقدر بأكثر من 10 ملايين دولار؛ لم يصل منها سوى 40 بالمئة فقط.
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