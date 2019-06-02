قتل سبعة نساء اجنبيات وضع بعضها في حقائب ثم رماها في البحر و السلطات تسعى الى تجفيف احدى البحيرات...

تعتزم السلطات، تجفيف بحيرة جزئيا وخفض مستوى المياه سعيا لاستخراج جثة طفلة فلبينية تبلغ من العمر 6 أعوام، لقيت حتفها على يد ضابط سفاح اعترف بقتل سبع نساء في قبرص.

ألقت الشرطة القبض على الضابط القبرصي نيكوس ميتاكساس، البالغ من العمر35 عاما، الذي اعترف خلال التحقيق بقتل 7 نساء أجنبيات وطفلة في سلسلة جرائم هزت الجزيرة المتوسطية؛ وفقا لـ"إرم نيوز".

وكثفت الشرطة بحثها عن جثث ضحايا القاتل المتسلسل نيكوس ميتاكساس، لتسفر عن العثور على خمس جثث، بعضها وضع داخل حقائب رميت في بحيرة ثانية.

واستمرت عمليات البحث في البحيرة المذكورة لعدة أسابيع، وبمساعدة خبراء إسرائيليين، فشلت إدارة الإطفاء والشرطة في تحديد مكان جثة الطفلة التي عثر على جثة والدتها في منجم مهجور.

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من جانبه قال مدير خدمات الإطفاء ماركوس ترانغولاس للإذاعة الرسمية: إن السلطات تبحث ما إذا كانت ستجفف البحيرة جزئيًا لخفض منسوب المياه بنحو خمسة أمتار أثناء قيامها بتفتيش المنطقة، التي تقول وسائل إعلام محلية إن المشتبه به اعترف برمي الجثث فيها.

وأشار ترانغولاس إلى عدم وجود خطط لتصريف مليوني طن مياه من البحيرة التي يبلغ عمقها 60 مترا.

واكتُشفت عمليات القتل في منتصف افريل، عندما عثر سياح على جثة الفلبينية ماري روز تيبورسيو البالغة من العمر 38 عاما.