مقتل 100 مسلح من الوحدة الحمراء التابعة لطالبان في إقليم غزنة

أفادت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، عن مقتل 100 مسلح من طالبان في إقليم غزنة بجنوب شرق البلاد.
ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - في نشرتها باللغة الإنجليزية - إلى الشرطة قولها في بيان إن مسلحي حركة طالبان
وتدهور الوضع الأمني في إقليم غزنة في الشهور الأخيرة. وينشط مسلحو طالبان في أنحائه النائية والمعزولة. وتجري قوات الأمن الأفغانية عمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة في هذا الإقليم.
وتوجه القوات الامريكية - كذلك - ضربات جوية في النواحي النائية من الإقليم لدحر طالبان والجماعات المسلحة الأخرى.
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