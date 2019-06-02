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مقتل وإصابة 15 شخصا في هجوم على مقر أمني بأفغانستان

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أعلن حاكم ولاية غزني الأفغانية عن وقوع قتيلين في التفجير الذي استهدف مقرا أمنيا.
وذكر الحاكم، وحيد الله كليم زاي، في بيان، سقوط "قتيلين و13 جريحا في حصيلة

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أولية للهجوم في غزني".
وأشار إلى أن "الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة ثم بدأ مسلحون هجومهم على المقر".
 
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