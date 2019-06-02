مقتل وإصابة 15 شخصا في هجوم على مقر أمني بأفغانستان

أعلن حاكم ولاية غزني الأفغانية عن وقوع قتيلين في التفجير الذي استهدف مقرا أمنيا.

وذكر الحاكم، وحيد الله كليم زاي، في بيان، سقوط "قتيلين و13 جريحا في حصيلة

أولية للهجوم في غزني".وأشار إلى أن "الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة ثم بدأ مسلحون هجومهم على المقر".