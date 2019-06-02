أعلن حاكم ولاية غزني الأفغانية عن وقوع قتيلين في التفجير الذي استهدف مقرا أمنيا.
وذكر الحاكم، وحيد الله كليم زاي، في بيان، سقوط "قتيلين و13 جريحا في حصيلة
أولية للهجوم في غزني".
وأشار إلى أن "الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة ثم بدأ مسلحون هجومهم على المقر".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 15 شخصا في هجوم على مقر أمني بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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