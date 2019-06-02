حرس الحدود البريطانية تعترض 8 قوارب قبل دخول أراضيها

نجحت قوات حرس الحدود البريطانية، اليوم السبت، في اعتراض 8 قوارب محملة بنحو 74 شخصا كانوا يحاولون دخول الأراضي البريطانية بشكل غير مشروع عبر القنال الإنجليزي.
وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن السلطات البريطانية أعربت
وحذر وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد من عواقب محاولات دخول بلاده عبر القنال الإنجليزي الذي يعد واحدا من أكثر ممرات الشحن البحري ازدحاما فى العالم، مشيرا إلى أن من يقدمون على القيام بتلك الرحلات يعرضون حياتهم لمخاطر شديدة، مؤكدا أن بريطانيا ستبذل قصارى جهدها لوقف تلك الرحلات الخطيرة.
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