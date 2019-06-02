جيش الاحتلال: صاروخان أطلقا من سوريا على هضبة الجولان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن صاروخين أُطلقا اليوم السبت 1 يونيو، من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ولم يتسببا في سقوط ضحايا.
وذكرت متحدثة باسم الجيش أن التفاصيل لا تزال قيد البحث مشيرة إلى أن الجهةالمسؤولة عن إطلاق الصاروخين لم تعرف بعد.
وتقول إسرائيل إن عدوتها إيران وجماعة حزب الله اللبنانية حليفة طهران، اللتين تقاتلان في الحرب السورية إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد، تسعيان
ونفذت إسرائيل في السنوات الأخيرة مئات الضربات ضد أهداف إيرانية وأهداف لحزب الله في سوريا.
وقال جيش الاحتلال يوم الاثنين إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات في سوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار، وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن جنديًا قُتل في القصف.
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