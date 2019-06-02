المجلس العسكري في السودان يحدد شرطه لتسليم السلطة

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه لا يمانع في تسليم السلطة للمدنيين، مشترطا أن تكون الحكومة "شاملة لكافة أطياف المجتمع السوداني".
وأوضح الفريق أول محمد حمدان دقلو،نائب رئيس المجلس، في تصريحات له في الخرطوم مساء السبت، أن الجيش السوداني سيتصدى لأي فوضى في البلاد، وذلك بهدف
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن دقلو المعروف باسم "حميدتي"، قوله إن "نحن أيضا نسعي لقيام دولة مدنية، لكن بالقانون ومشاركة كل الشعب السوداني".
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