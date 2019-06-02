ترامب يحصل على تأييد غير مسبوق على سياستة

حصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أعلى نسبة تأييد من الجمهور الأميركي خلال العامين الماضيين، رغم الحديث عن سيناريو عزله من جانب الديمقراطيين ومعارضين آخرين لسياساته.

وبلغت نسبة الموافقة الإجمالية لترمب 48% في استطلاع هارفارد هاريس. وأكد هؤلاء إن ترمب يقوم بمهمة جيدة، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية.

وهذه أفضل نسبة يحصدها الرئيس الأميركي منذ

تنصيبه رئيسا، وفاقت نسبة التأييد التي سجلها لدى دخوله إلى البيت الأبيض عام 2016 وكانت 46.1 في المائة.

وكشف الاستطلاع المذكور أن ارتفاع نسبة التأييد لأداء الرئيس الاميركي يعود بصفة أساسية إلى تحسن الاقتصاد الأميركي