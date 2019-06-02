الملك وولي العهد يهنئان رئيس جنوب إفريقيا وملاوي بالولاية الجديدة



أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، هنأه خلاله بفوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالانتخابات البرلمانية، وتوليه ولاية جديدة رئيسا لجمهورية جنوب إفريقيا. وتمنى خادم الحرمين الشريفين له التوفيق وللشعب الجنوب إفريقي الصديق المزيد من التقدم. وقد عبر الرئيس الجنوب إفريقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مبدياً حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين. إلى ذلك، فقد هنأ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس جمهورية ملاوي، أرثر بيتر موثاريكا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

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