القاهرة (الاتحاد) أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن تبادل التهاني بين الأزهر والكنيسة في المناسبات الدينية، يعكس الأخوة والتلاحم بين أبناء مصر، جاء ذلك خلال استقباله أمس البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية. وقدم البابا تواضروس، والوفد المرافق له، التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، وجميع المسلمين، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لفضيلته ولجميع المسلمين موفور الصحة والعافية، ولمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار. حضر اللقاء فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيخ الأزهر: تبادل التهاني بالأعياد يعكس الأخوة والتلاحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.