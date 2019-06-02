تصعيد عسكري «حوثي» في الحديدة

صنعاء، عدن (الاتحاد)

صعدت ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران، أمس، خروقاتها العسكرية لاتفاق السلام الهش في محافظة الحديدة اليمنية غرب البلاد.

وأفادت مصادر ميدانية متعددة في الحديدة بأن ميليشيات الحوثي شنت هجمات بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والرشاشات المتوسطة على الكثير من مواقع قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بقيادة ألوية العمالقة، في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا وحيس.

وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي استهدفت، وبشكل مكثف، مواقع قوات العمالقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا الساحلية جنوب الحديدة، فيما قصفت الميليشيات الحوثية المتمركزة بين المزارع الكثيفة جنوب مركز مديرية التحيتا الأحياء السكنية داخل المدينة، مخلفة مزيداً من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

كما شنت الميليشيات قصفاً مدفعياً عنيفاً، وبشكل هستيري، على مواقع قوات العمالقة في مديرية حيس الواقعة أيضاً جنوب المحافظة المطلة على البحر الأحمر، وواصلت الميليشيات الحوثية اعتداءاتها وانتهاكاتها لقرار وقف إطلاق النار في الحديدة، وهاجمت مواقع قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات المشتركة في منطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه وسط محافظة الحديدة.

ورصدت مصادر محلية وعسكرية ميدانية تصعيداً عسكرياً للميليشيات الحوثية في مديرية الدريهمي، وهاجمت مواقع عسكرية تابعة لقوات العمالقة شرقي المديرية الواقعة جنوبي مدينة الحديدة، مشيرة إلى استمرار تعرض مواقع القوات المشتركة على أطراف مدينة الحديدة لهجمات كثيفة بالمدفعية والقذائف الصاروخية. وذكر بيان صادر عن المقاومة الوطنية، فجر أمس، أن «بقايا جيوب الميليشيات الحوثية المتمركزة في مزارع الحسينية بمديرية بيت الفقيه، استهدفت خلال الساعات الماضية مزارع النخيل في وادي الجاح بأكثر من 11 قذيفة صاروخية «كاتيوشا»، فضلاً عن قصف بقذائف الهاون، ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار». وأوضح البيان أن «مدفعية اللواء الرابع «مقاومة وطنية» في الجاح دمرت راجمة صواريخ ومربض مدفعية لبقايا جيوب الميليشيات بعد أن تمكنت وحدات الاستطلاع من رصدهما أثناء استهداف مزارع النخيل»، مؤكداً أن «التزام المقاومة المشتركة باتفاق وقف إطلاق النار لن يثنيها عن قصف أي هدف عسكري للميليشيات الحوثية يتم رصده لحظة استهداف المدنيين».

وذكرت مصادر عسكرية في ألوية العمالقة، أمس، أن قواتهم قتلت وجرحت ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيات الحوثيين الإيرانية خلال عملية التفاف في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

وأفادت المصادر بأن عناصر المليشيات الانقلابية حاولت التسلل من الجهة الشمالية لمركز المديرية، محاولة تنفيذ اختراق يسهل عليهم العودة للمديرية، لكن قوات ألوية العمالقة أحبطت العملية، مكبدة المليشيات قتلى وجرحى.

وبموازاة ذلك، دارت اشتباكات عنيفة بين ألوية العمالقة ومليشيات الحوثي، في أطراف مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، وقصفت المليشيات مركز المديرية والأحياء السكنية، علاوة على شنها قصفاً عنيفاً على مديرية حيس.

وقالت مصادر ميدانية، أن اشتباكات عنيفة خاضتها ألوية العمالقة ضد مجاميع تمركزات المليشيات الحوثية في محيط وتخوم مديرية التحيتا، فيما احتدمت المواجهات في الجهة الشرقية، وقامت ميليشيات الانقلابيين بقصف الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا بالقذائف الثقيلة والهاون.

وأفادت مصادر يمنية بوصول 25 قتيلاً و جريحاً لعناصر ميليشيات الحوثي إلى مستشفى الثورة العام في مدينة إب، من جبهات القتال في محافظة الضالع.

وقالت مصادر طبية إن المستشفى استقبل جثث 5 قتلى و20 جريحاً سقطوا في جبهات القتال في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، حيث تتواصل المعارك بين القوات المشتركة والحزام الأمني مع المتمردين الحوثيين.

وذكرت مصادر ميدانية أن حدة المواجهات بين الطرفين تصاعدت في جبهات قعطبة «باب غلق» والجبهة الغربية «شخب»، بعد سيطرة القوات المشتركة على عدد من المواقع بمنطقة شخب، ووصولها إلى أطراف منطقة الفاخر على الحدود بين الضالع وإب. وشن المتمردون الحوثيون قصفاً عشوائياً بالمدفعية على قريتي شخب والقفلة غرب مديرية قعطبة، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح. وسقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين منذ مطلع شهر أبريل الماضي، إثر قصف واستهداف ميليشيات الحوثي للقرى السكنية والمواطنين غربي وشمالي الضالع. إلى ذلك، تواصل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استحداث مزيد من المعسكرات التدريبية داخل المدن والأحياء السكنية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، واستغلال المواطنين دروعاً بشرية لحماية تلك المواقع الميليشاوية. وأفاد مصدر محلي في المحويت أن الميليشيات قامت باقتحام أحد المواقع الخدمية الحكومية في مديرية حفاش، وشرعت بتحويله إلى معسكر تدريبي للعناصر التي يتم التغرير بهم من أبناء المحويت، مضيفاً أن الموقع خاص بإدارة الكهرباء والمولدات التي تخص عزلتي جبل نعمان وبني مأمون في المديرية. وأضاف المصدر أن المعسكر المستحدث داخل الأحياء السكنية في حفاش يعرض حياة المدنيين للخطر، لافتاً إلى أن الميليشيات شرعت بنقل العشرات من المغرر بهم، بينهم أطفال وطلبة مدارس، إلى داخل الموقع والبدء بتدريبهم عسكرياً، تمهيداً لنقلهم لجبهات القتال. وأشار المصدر إلى أن المغرر بهم يتم غسل أدمغتهم عبر تكثيف الندوات والمحاضرات الدينية التي يتم إجبارهم على حضورها إلى جانب التدريبات العسكرية، وذلك ضمن مخطط الترويج للفكر الحوثي الإرهابي المتطرف.

مختطفات يتعرضن للتعذيب

كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية بارتكاب جرائم بحق النساء المختطفات اللاتي تم اعتقالهن والزج بهن في سجون معروفة وأخرى سرية. وبحسب بلاغ صادر عن المنظمة، فإن نحو 200 امرأة وفتاة معتقلات داخل سجون الحوثيين يعشن أوضاعاً مأساوية وغير إنسانية، في ظل أعمال التعذيب والانتهاكات الجنسية التي يتعرضن لها، موضحاً أن الميليشيات ترفض الاستجابة لأي مناشدات إنسانية في الكف عن تلك الممارسات الإجرامية التي تنتهك آدمية الضحايا من النساء، ودفع بعضهن للانتحار.

وأشارت المنظمة إلى أن المختطفات يفضلن الانتحار والموت داخل السجون بعدما لطخت الميليشيات الحوثية سمعتهن، ومارست بحقهن انتهاكات كبيرة، موضحة أن الحوثيين يرفضون السماح لذوي المختطفات أو المحامين الموكلين لهن بزيارتهن والجلوس معهن، خشية الكشف عن أعمال التعذيب والانتهاكات التي تمارس بحقهن. وجددت المنظمة مناشدتها الصليب الأحمر والمنظمات الدولية المعنية لزيارة سجن النساء وأماكن احتجازهن، والعمل على رفع معاناتهن، وإيقاف الانتهاكات غير الإنسانية بحقهن.