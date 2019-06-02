قتلى بانفجار سيّارة مفخّخة في الرقة السورية

قُتل عشرة أشخاص على الأقلّ السبت في هجوم انتحاري بسيّارة مفخّخة في مدينة الرقّة، المعقل السّابق لتنظيم "داعش" الإرهابي، في شمال سوريا، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وأسفر الاعتداء عن مقتل خمسة مدنيّين، إضافةً إلى خمسة من مقاتلي قوّات سوريا الديموقراطيّة، حسب المرصد.

وأطلقت قوّات سوريا الديموقراطيّة، وهي تحالف فصائل كرديّة وعربيّة، منتصفَ العام 2017 هجوماً واسعاً على الرقّة بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، انتهى بطرد التنظيم الإرهابي من المنطقة.

والاعتداء بسيّارة مفخّخة الذي نُفّذ السبت ولم تتبنّه أيّ جهة على الفور، سبَقهُ انفجار في شارع آخر من المدينة أدّى إلى سقوط جرحى، حسب المرصد. وعادةً ما يشنّ التنظيم الإرهابي اعتداءات دمويّة في معقله السّابق.

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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إنّ "الاعتداء بسيّارة مفخّخة كان يستهدف نقطةً لقوّات سوريا الديموقراطيّة"، متحدّثاً أيضاً عن وجود 20 جريحاً.

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وحصل الاعتداء بالسيّارة المفخّخة عندَ دوّار النعيم وسط مدينة الرقة، حيث كان التنظيم الغرهابي يُقدم على ارتكاب فظائع، بينها قطع رؤوس، عندما كان مسيطراً على المدينة.