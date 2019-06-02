ترامب يرغب في لقاء زعيم "بريكسيت".. وكوربين يرفض تدخّله في الشؤون البريطانية

يرغب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عقد لقاء مع زعيم حزب "بريكست" البريطاني نايجل فاراج، أثناء زيارة ترامب لبريطانيا، حسبما نقلت اليوم وكالة أنباء "بلومبرج" عن مصدر مطلع لم تكشف عن اسمه.

وأضاف المصدر أن بعضاً من مسؤولي ترامب يعملون على ترتيب اجتماع مع فاراج، مرجحاً إمكانية عقد ذلك اللقاء يوم الثلاثاء.

وكان فاراج قال لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن مكتب رئيسة الوزراء منعه من عقد لقاء مع ترامب، ولكن المصدر الذي نقلت عنه "بلومبرج" قال، إن ترامب أبلغ مسؤوليه بأنه يميل إلى تخطي ذلك ليعقد الاجتماع بأي طريقة.

إلى ذلك، قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا اليوم السبت، إن تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أيّد فيها بوريس جونسون، الأوفر حظاً بتولي زعامة حزب المحافظين ومن ثم رئاسة الحكومة، "تدخل غير مقبول" في الشؤون البريطانية.

وفي مقابلة مع صحيفة "صن" البريطانية قبيل زيارته الرسمية لبريطانيا التي تستغرق ثلاثة أيام وتبدأ الاثنين، قال ترامب عن وزير الخارجية البريطاني السابق "أعتقد أن بوريس سيقوم بعمل جيّد للغاية. أرى أنه سيكون ممتازاً".

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وأوضح كوربين أن نواباً آخرين يتنافسون على قيادة حزب المحافظين سعوا أيضاً لكسب دعم ترامب، باستثناء وزير البيئة مايكل جوف الذي انتقد موقف الرئيس الأميركي من إيران.

وقال كوربين، الذي رفض دعوة لحضور مأدبة رسمية مع ترامب خلال الزيارة، إن "محاولة الرئيس ترامب لتحديد من سيكون رئيس وزراء بريطانيا المقبل، تدخّل غير مقبول بتاتاً في ديموقراطية بلادنا".

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن "رئيس الوزراء المقبل لن يختاره الرئيس الأميركي ولا 100 ألف عضو بحزب المحافظين، بل سيختاره الشعب البريطاني في انتخابات عامة".

وبعد فشلها في ثلاث محاولات هذا العام لدفع البرلمان للموافقة على خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قبل أيام إنها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين الحاكم يوم السابع من يونيو، ما يمهد الطريق للمنافسة على خلافتها.

وحتى الآن، قال 12 عضواً في البرلمان إنهم سيترشحون لقيادة الحزب.