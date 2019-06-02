كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على كميات كبيرة من متفجرات أمريكية بجنوب سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات السورية العثورعلى نحو 4 أطنان من مادة (سي فور) شديدة الانفجار خلال عملية تمشيط المناطق المحررة من الجماعات المسلحة جنوب البلاد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت عن مصدر عسكري قوله "إنه تم العثور على كميات كبيرة من مادة (سي.فور)، والتي تقدر بنحو 4 أطنان في مخابئ سرية تحت الأرض في منطقة وادي اليرموك الواقع بريف درعا الغربي جنوبي سوريا"، مشيرا إلى أن هذه المادة صناعة أمريكية وتم إدخالها عبر الحدود في حاويات خاصة إلى سوريا.

وتعثر السلطات الروسية في المناطق الجنوبية بما فيها مناطق (حوض اليرموك بريف درعا الغربي) من فترة لأخرى خلال عمليات تمشيط على كميات كبيرة من مواد شديدة الانفجار من مخلفات الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر عليها، وعقب أعمال عسكرية لقوات النظام وبدعم جوي روسي استمرت لمدة شهرين ونصف الشهر، واتفاقيات مع فصائل المعارضة جنوب سوريا، استطاع النظام السوري في نهاية يوليو الماضي، السيطرة على كامل جنوب غربي سوريا الخاضع سابقا لاتفاقية وقف إطلاق نار بتوافق "روسي - أردني - أمريكي".