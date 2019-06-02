داعش والقاعدة..الأصل إخونجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجمعهما الأيديولوجيا المتطرفة نفسها، والأفكار الشاذة عينها، يتشابهان في الأساليب وطرق التنفيذ، ويختلفان في الأسماء والمصطلحات، إنهما قطبا الإرهاب في العالم.. القاعدة وداعش.

أحداث متلاحقة كشفت عن الترابط الفكري والعقائدي بين القاعدة وداعش، ترابط وتوافق يكشف حقائق لم تُقَل، ويشير وبوضوح إلى أصل يجمعهما وجماعة أم تضمهما، جماعة وضعت النبتة الشيطانية الأولى للإرهاب العالمي، ومثلت المنطلق الأول للفكر التخريبي، إنها جماعة "الإخوان المسلمون".

هنا يأتي التساؤل كيف مثلت جماعة الإخوان المنطلق الفكري الأول للتنظيمات الإرهابية، ولماذا تأثرت تلك الجماعات بفكر الجماعة الأم.. الإخوان؟