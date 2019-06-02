"العين الرياضية" ترصد رسالة رابطة مشجعي ليفربول بمصر قبل نهائي الأبطال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت رابطة مشجعي ليفربول في مصر، رسالة إلى محمد صلاح نجم النادي الإنجليزي، قبل مواجهة توتنهام في النهائي التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

‏وفي نهائي إنجليزي خالص، يصطدم ليفربول بنظيره توتنهام على ملعب استاد "واندا متروبوليتانو" معقل فريق أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية "مدريد" في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

وطالب أعضاء الرابطة في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، محمد صلاح باللعب الجماعي من أجل الفوز أمام توتنهام وجلب الكأس.

وتوقع أعضاء الرابطة الرسمية في مصر فوز ليفربول وتسجيل مواطنهم محمد صلاح أهدافا لحسم البطولة.