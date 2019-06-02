مصادر لـ"العين الرياضية".. الترجي منع تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف مصدر مقرب من الترجي التونسي عن سر المشادة الكلامية التي وقعت بين حمدي المدب، رئيس النادي وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

ووجه المدب تهديدات مبطنة لرئيس الكاف بتعرضه لغضب الجماهير في حال عدم إعلان فريقه بطلا للنسخة الحالية، وذلك في معرض رده على المقترح الذي تقدم به الأخير من أجل إعادة لعب المباراة يوم الثلاثاء المقبل مع الاعتماد على تقنية الفيديو، وفقا لمصدر لـ "العين الرياضية".

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ولم يستسغ الرجل القوي لكرة القدم الأفريقية هذه التهديدات، حيث رفض مصافحة رئيس الترجي خلال حفل تسليم الميداليات والكأس.

يذكر أن المباراة النهائية لأمجد الكؤوس الأفريقية بين الترجي والوداد لم تستكمل، بسبب رغبة الفريق المغربي في استعمال تقنية الفيديو من أجل التأكد من صحة هدف سجله لاعبه وليد الكرتي وألغاه الحكم الجامبي.

وقام جاساما بإنهاء المباراة بعد فترة توقف تجاوزت الساعة بسبب رفض الوداد استئناف اللعب.