ايطاليا تجيز لسفينة "سي ووتش" الألمانية استئناف نشاطها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

اعلنت منظمة "سي ووتش" الالمانية غير الحكومية أن سفينة انسانية تابعة لها تلقت السبت إذنا باستئناف عملياتها في البحر بعدما منعها القضاء الايطالي من القيام بذلك في إطار ملاحقتها بتهمة المساعدة في الهجرة غير الشرعية.

وكتبت المنظمة الانسانية عبر تويتر "سي ووتش 3 (باتت) حرة. لقد تلقينا بلاغا رسميا بالافراج عن السفينة المصادرة وعودتها الى العمليات" في البحر.

وكان القضاء الايطالي أمر في العشرين من أيار/مايو بوقف نشاط السفينة التي ترفع علم هولندا بعدما أنقذت مهاجرين قبالة ليبيا.

ورغم سياسة "إغلاق الموانىء" التي ينتهجها وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني (يمين متطرف)، سمح للمهاجرين ال65 بالنزول في جزيرة لامبيدوسا.

واثارت هذه العملية استياء سالفيني، ودفعته الى التساؤل عمن اتخذ هذا القرار داخل الحكومة من دون أخذ رأيه.

ويعتبر رئيس حزب الرابطة أنه ينبغي تسليم المهاجرين الذين يبحرون من ليبيا لخفر السواحل الليبيين تنفيذا لاتفاق مع هؤلاء، لكن المنظمات الانسانية التي تسعف المهاجرين ترفض ذلك.

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وانقذت سفينة عسكرية ايطالية الخميس مئة مهاجر لافتة الى أنهم كانوا يواجهون خطر الموت بعدما تعطل محرك زورقهم في بحر مضطرب، على أن توصلهم الاحد الى ميناء جنوى (شمال).

واعرب سالفيني السبت عن أمله في التوصل الى اتفاق مع دول أوروبية اخرى والفاتيكان لاستقبال المهاجرين الذين يتم انقاذهم، مؤكدا رفضه أن يساعد دافعو الضرائب الايطاليون "مهاجرا واحدا".

وقال إن "قسما من المهاجرين ستتولى أمرهم خمس دول أوروبية، وجميع المهاجرين الآخرين سيستقبلهم الفاتيكان"، من دون أن يحدد الدول المذكورة.

ولم يؤكد الفاتيكان هذه المعلومات حتى الآن.