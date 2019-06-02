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الان تتابع ترامب يطالب رئيس الحكومة البريطانية الجديد برفض دفع فاتورة الانفصال عن “الأوروبي” والان مع التفاصيل
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن على رئيس الحكومة البريطانية الجديد أن يرفض دفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
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