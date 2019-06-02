الفيديو.. ماذا قال خالد بن سلمان وسعوديون في #ذكرى_بيعة_ولي_العهد؟

احتفى سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بذكرى مرور عامين على بيعة ولي العهد وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان .

وقال نائب وزير الدفاع في المملكة الأمير خالد بن سلمان بتغريدة رصدها الخليج 365 اليوم إنه: عامان على بيعة سمو سيدي ولي العهد ، ستكتب في صفحات التاريخ بمدادٍ من ذهب، كنت فيها يا سيدي، سداً منيعاً امام العدو، و نبراساً ملهماً لشباب وطنك، فسر بخطى عزك ياسيدي، ونحن جنودك من وراءك، تحت رايتك، ماضون دوماً، بعون الله على دروب رفعة وطننا وعزه.

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير بتغريدة له: عامان على بيعة ولي العهد.. قائدٌ ملهم ونبراس مضيء لرؤية وطن لا حدود لطموحاته،، عامان من صناعة المنجزات، والحضور الدولي المؤثر لوطن يسمو بقيادته وشعبه ومكانته ورسالته التي تقوم على مبادئ راسخة عمادها التعايش والسلام والتنمية.

وتحت هاتشاج #ذكرى_بيعة_ولي_العهد شارك عدد كبير من المغردين السعوديين بتعليقات حول المناسبة تصدرت في موقع تويتر.

وقال الإعلامي تركي الدخيل سفير المملكة في الإمارات: لا ستتغربوا حملات الأعداء التي تستهدف السعودية قاصدة الأمير محمد بن سلمان، فهم يرون رجلاً ساهم في تشغيل ماكينة بلده بالسرعة القصوى، وهم يتمنون لهذه البلد إن لم تقف عن المضي قدماً، أن تسير على الأقل كسلحفاة، معرضة عن كفاءات إنسانها وإمكانيات أرضها!