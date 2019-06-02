صاعقة رعدية تضرب مصورا أثناء توثيقة للأمطار بمكة.. فيديو

تناقل ناشطون مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، فيديو مثير لنجاة أحد الأشخاص في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، من صاعقة رعدية قوية. وكادت الصاعقة أن تصيب مصور الفيديو، وذلك أثناء تصويره الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة. يذكر أن هطول الأمطار الغزيرة مستمر على مكة المكرمة، إذ حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية، من هطول الأمطار مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، حفاظا على سلامتكم. وذكر الحساب الرسمي لمطار الملك عبد العزيز عبر "تويتر"، أن القرار جاء بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية الناتجة عن التقلبات الجوية.

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