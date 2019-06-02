قائد عسكري ليبي: خسائر كبيرة لمليشيا طرابلس في وادي الربيع

أكد قائد محاور عين زارة بمعركة طرابلس التابع للجيش الوطني الليبي اللواء فوزي المنصوري أن القوات المسلحة

العربية الليبية تصدت لمحاولة التفاف للمليشيات.

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن المنصوري أن الجيش الليبي قضى على محاولة تقدم المليشيات بمحور عين زارة وطريق المطار وخلة الفرجان.

وأوضح اللواء المنصوري أن الجيش الليبي أجبر المليشيات على التراجع وسيطر على دبابة ودمر 6 سيارات مسلحة تابعة لها في محور وادي ربيع.

ولفت المنصوري إلى أن القوات قضت أيضا على عدد كبير منهم في محاور الخلة والمطار ووادي الربيع.

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عملية طوفان الكرامة

إلى ذلك، أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن الجيش الليبي اغتنم سيارات مسلحة وأسرى من المليشيات في محور الخلة بطرابلس.

وأضاف المركز، في بيان أن المليشيات تسعى باستماتة لتحقيق أي تقدم يرفع من مستوى الإحباط واليأس ومحاولة تأجيل الانهيار الكامل للمليشيات.

وكشف المركز الإعلامي عن أن الجيش الليبي اغتنم 3 سيارات تويوتا مزودة بمدفع من عيار 23 وسيارة من نوع تايجر.

كما أسر الجيش الليبي 9 من العناصر "المغرر بهم" من مدن الخمس، ومصراتة وتاجوراء، وزاوية الدهماني وزليتن، وسوق الجمعة، وفق ما أعلن البيان.