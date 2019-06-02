السودان.. إصابة 11 إثر إطلاق نار بالقرب من منطقة الاعتصام

أصيب عدد من المعتصمين السودانيين، اليوم السبت، حزيران 01، 2019 جراء إطلاق نار.
وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية، إصابة 11 إثر إطلاق نار بالقرب من منطقة الاعتصام.
يأتي هذا في حين أكد المجلس الانتقالي استعداده لتسليم السلطة لمدنيين شرط أن تشمل كل السودانيين، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وذكرت الوكالة الروسية، أن المجلس الانتقالي أكد أيضا أن تشكيل حكومة مدنية بالأوضاع الحالية سيكون فوضى.
ولفتت إلى أن الانتقالي شدد على أهمية حكومة وطنية مقبلة تحكم بهيبة القانون.
وأطاحت ثورة شعبية سودانية بالرئيس عمر البشير ليتولى المجلس العسكري مقاليد البلد في فترة ما بعد الإطاحة بالرئيس.
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