وكالة: انتقالي السودان أكد استعداده لتسليم السلطة لمدنيين شرط أن تشمل الجميع

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم السبت، 01،يونيو، 2019، إن المجلس الانتقالي أكد استعداده لتسليم السلطة

المدنيين شرط أن تشمل كل السودانيين.

وذكرت الوكالة الروسية، أن المجلس الانتقالي أكد أيضا أن تشكيل حكومة مدنية بالأوضاع الحالية سيكون فوضى.

ولفتت إلى أن الانتقالي شدد على أهمية حكومة وطنية مقبلة تحكم بهيبة القانون.

وأطاحت ثورة شعبية سودانية بالرئيس عمر البشير ليتولى المجلس العسكري مقاليد البلد في فترة ما بعد الإطاحة بالرئيس.