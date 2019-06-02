المجلس العسكري: انضم فاسدون للثورة وملفاتهم جاهزة

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، في وقت سابق إن هناك "فاسدين" انضموا إلى الثورة في السودان من أجل حماية أنفسهم، مؤكدًا أن المجلس يرصدهم وسوف يحاسبهم بالقانون.

وأضاف بحسب ما نقلته صفحة قوات الدعم السريع على فيسبوك، أن القوات المسلحة السودانية تعمل مع قوى الحرية والتغيير من جل الإطاحة بالنظام السابق، داعيًا قادة الحراك بالعودة إلى شعارهم الأول "حرية سلام وعدالة"، وحينها سوف يسلمهم المجلس العسكري السلطة.

كما جدد قائد قوات الدعم السريع اتهامه لبعض الدول باستهداف السودان "لتفتيته وتدميره حتى يلحق بالدول المضطربة، كاشفاً عن اتصالاتهم بقادة الحركات المسلحة لإحداث سلام شامل في النيل الأورق وجنوب كردفان ودارفور".

كما توعد أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير الذين انضموا للثورة لحماية فسادهم وتحسين صورتهم، على حد وصفه.

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وقال: "هناك كيزان فاسدين انضموا للثورة لحماية أنفسهم وتحسين صورتهم، لكن نحن راصدنهم وأي زول فيهم لديه ملف جاهز ولن نرحمهم وسنحاسبهم بالقانون".

وتابع: "نعم نحن نعترف بدور قوى الحرية والتغيير في تنظيم وترتيب الحراك الثوري، لكن لو لا انحيازنا لهم وحمايتهم لجلس البشير في كرسيه حتى مماته، وزاد يخلف رجل فوق رجل وما في زول بقدر يشلو، وأشار إلى أن هناك ثورات في بعض البلدان استمرت عامين".

كما كرر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي تعهده بأن المجلس لن يتمسك بالسلطة، وصرح: "نحن ما متمسكين بالسلطة، وكنا أكثر صدقاً مع قادة الحرية والتغيير لكنهم حادوا عن مبدأ شعاراتهم، وأضاف والله الناس ديل لو رجعوا لشعاراتهم الأولى حرية سلام وعدالة سنسلمهم السلطة اليوم قبل الغد".

ووجه قيادات بقوى الحرية والتغيير السودانية اتهامات سابقة لقائد قوات الدعم السريع بمحاولة فض الاعتصام الرئيسي أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، وهو ما أسفر عن خلاف بين المجلس والقوى المعارضة.