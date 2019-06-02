تعرف على أعراض سوء التغذية

هل تشعر بالدوخة وتقلب المزاج؟.. هل تطرأ عليك العديد من العلامات الغريبة بعض الشيء كالتهاب الشفاه وبشرة صفراء اللون، وجفاف الجلد؟..فإذا أنت تعاني من سوء التغذية العامة في الجسم، ويجب التعرف علي بعض العلامات التي تصاب بها وتشير إلي وجود هذا الأمر بالفعل، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

-تغير لون البشرة، فتصبح ذات اللون الشاحب المائل للإصفرار، وهذا يعد دليل علي نقص في نسبة الحديد بالجسم.

-التعرض للجفاف في البشرة والجلد، يعد من أبرز العلامات التي تشير إلي أن هذا الشخص يعاني بالفعل من مشاكل صحية ويجب توخي الحذر منها.

-التعرض لنقص في فيتامين "سي" يعد من الأشياء الهامة التي تسبب عدم التئام الجروح بشكل جيد، وهذا الأمر يساهم في ترك علامات في الجلد.

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-تعرض الأسنان لبعض المشاكل واللثة التي تتعرض لمشاكل كالنزيف، وذلك نتيجة لنقص فيتامين "ك".

-سهولة كسر الأظافر نتيجة لنقص في نسبة الكالسيوم بالجسم، وأيضا التعرض للإصابة ببعض المشاكل كالدوخة .

-تساقط الشعر يعد من العلامات التي تشير إلي وجود مشكلة ما في الجسم أي نقص في عناصر الجسم.