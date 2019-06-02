قرقاش: نحن أمام مرحلة حساسة بسبب إيران والرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، أننا أمام مرحلة إقليمية حساسة بسبب السياسات الإيرانية في المنطقة .
وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، "نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة" .. مؤكداً أن الحكمة مطلوبة والحزم واجب، والرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي وإلى حد ما الإسلامي وعبر ثلاث قمم ناجحة .
وأضاف "كما أكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي".
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