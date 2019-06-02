عبداللطيف آل الشيخ : قمم مكة المكرمة جاءت لتأسيس رؤية عربية إسلامية ثابتة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن قمم مكة المكرمة جاءت لتأسيس رؤية عربية وإسلامية ثابتة وواضحة لمواجهة الأخطار والتحديات وفي مقدمتها الخطر الإيراني وأذرعه الشيطانية التي تعبث تخريباً ودماراً في عدد من الدول العربية حتى الآن .

وقال في تصريح له بمناسبة اختتام أعمال القمم الثلاث التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، أن هذا الأمر يستدعي من قادة وزعماء وشعوب الأمة أن يعملوا معاً على كبح جِماح أطماع إيران التوسعية باسم الدين الإسلامي والدين من أفعالهم براء.

وأضاف في تصريحه الذي نشرته وكالة واس، أن عقد القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية في مكّة المُكرمة بجوار بيت الله الحرام دليل قاطع على أن الحِكمة السعودية في التعاون والتواصل مع الدول العربية والإسلامية الشقيقية ترتكز على قول الله عز وجل:{وأمرهم شورى بينهم} .. مشيراً إلى أنه منها نشأت إرادة خادم الحرمين الشريفين أن تكون هذه الشورى بين زعماء وقادة الأمة على أعتاب ليال مُباركة وفي شهر عظيم نزل فيه القرآن الكريم هدىً للناس ورحمة وفرقاناً بين الحق والباطل وهو المنهج الذي قامت عليه هذه البلاد المباركة منذ نشأتها إلى يومنا الحاضر.

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ويرى أن القِمم الثلاث جاءت لتؤكد للعالم أجمع أن القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية المركزية الأولى للأمة؛ وأن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف؛ وأن كلّ ما يجري من أطروحات ومُبادرات لا تصل إلى مستوى تأسيس دولة فلسطينية تعني أن المنطقة مُقبلة على تصعيد خطير سيمس استقرارها وأمنها وسلامها.

وبين أن الحوار الصادق المسؤول بين زعماء وقادة الأمة هو السبيل الوحيد الذي يكفل ترسيخ الأخوّة الإسلامية وتعميقها انطلاقاً من تعاليم الإسلام السحمة ومبادئه العظيمة التي جاءت لحماية وحفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على حفظها وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال؛ لأفتاً الانتباه إلى أن التعاون البناء والمثمر بات مسؤولية مشتركة لجميع المسلمين بالعالم وهو ما جاءت هذه القمم للتأكيد عليه.

ووصف الوزير السعودي القِمم الثلاث بأنها فتحت الباب على مصراعيه أمام ترسيخ التعاون العربي والإسلامي للتنمية والشراكة بين الزعماء والقادة وشعوب الأمة في مرحلة تحتاج من الجميع العمل معاً لحماية منجزاتنا ومُكتسباتنا؛ خاصة بعد أن شاهدنا كيف أسهم ما يسمى بالربيع العربي وهو في الواقع "الخراب العربي الدموي" في تدمير العديد من الدول وسيطرة الإرهابيين والقتلة والمأجورين على مقاليد الحُكم فيها.

وجدد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ التأكيد على أن التهديدات التي تتعرّض لها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المُتحدة لا تستهدفهما فقط؛ وإنما تستهدف أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية؛ مشيراً إلى أن المملكة بقيادتها الرشيدة تعتز بأنها تقف بفخر في الصف الأول دفاعاً عن أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية؛ وتتصدى بحزم للتوسعات العدائية الإيرانية خاصة في اليمن الذي عاثت فيه المليشيات الحوثية الإيرانية قتلاً وتدميراً، مشيراً إلى أن المملكة تعمل كل ما بوسعها لحماية مُقدّرات وإنجازات ومُكتسبات الأمة.