شكرا لقرائتكم سوريا.. مفخّخة الرقّة معقل داعش القديم تحصد 10 قتلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قُتل 10 أشخاص على الأقلّ، السبت، في هجوم انتحاري بسيّارة مفخّخة في مدينة الرقّة، المعقل السّابق لتنظيم داعش في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأسفر الاعتداء عن مقتل 5 مدنيّين، إضافةً إلى 5 من مقاتلي قوّات سوريا الديموقراطيّة، حسب المرصد.

وأطلقت قوّات سوريا الديموقراطيّة، وهي تحالف فصائل كرديّة وعربيّة، منتصفَ العام 2017 هجوماً واسعاً على الرقّة بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، انتهى بطرد التنظيم من المنطقة.

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والاعتداء بسيّارة مفخّخة، الذي نُفّذ السبت ولم تتبنّه أيّ جهة على الفور، سبَقهُ انفجار في شارع آخر من المدينة أدّى إلى سقوط جرحى، حسب المرصد. وعادةً ما يشنّ تنظيم داعش اعتداءات دمويّة في معقله السّابق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ "الاعتداء بسيّارة مفخّخة كان يستهدف نقطةً لقوّات سوريا الديموقراطيّة"، متحدّثاً أيضاً عن وجود 20 جريحاً.

وحصل الاعتداء بالسيّارة المفخّخة عندَ دوّار النعيم وسط مدينة الرقة، حيث كان تنظيم داعش يُقدم على ارتكاب فظائع، بينها قطع رؤوس، عندما كان مسيطراً على المدينة.

وفي 9 نيسان/أبريل، قُتل 13 شخصاً غالبيّتهم مدنيّون، في اعتداء مزدوج تبنّاه التنظيم.