كوربين اتهم ترامب بالتدخل بشؤون بريطانيا: رئيس وزرائنا المقبل لن يختاره رئيس أميركا

ركّز زعيم "حزب العمال" المعارض في بريطانيا جيريمي كوربين، على أنّ "تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الّتي أيّد فيها وزير الخارجية البريطانية السابق بوريس جونسون، (الأوفر حظًّا بتولي زعامة "حزب المحافظين" ومن ثم رئاسة الحكومة)، هي تدخّل غير مقبول في الشؤون البريطانية وفي ديمقراطية بلادنا".
وأوضح أنّ "نوابًا آخرين يتنافسون على قيادة "حزب المحافظين" سعوا أيضًا إلى كسب دعم ترامب، باستثناء وزير البيئة مايكل جوف"، الّذي انتقد موقف ترامب من إيران. وشدّد على أنّ "رئيس الوزراء المقبل لن يختاره الرئيس الأميركي، ولا 100 ألف عضو بـ"حزب المحافظين"، بل سيختاره الشعب البريطاني في انتخابات عامة".
وكان قد لفت ترامب، في حديث صحافي بوقت سابق، إلى "أنّني أعتقد أنّ جونسون سيقوم بعمل جيّد للغاية. أرى أنّه سيكون ممتازًا".
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