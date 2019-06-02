زعيم كوريا الشمالية زار مصانع منصات إطلاق صواريخ باليستية

زار زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​، أحد المصانع، الّذي يقول محلّلون إنّها تُستخدم لبناء منصات إطلاق ​صواريخ​ باليستية وأسلحة أخرى. وبيّنت وكالة "رويترز" أنّ "المواقع التي زارها كيم، تشمل مصنع "8 شباط" للماكينات الّذي استُخدم لتشييد منصّات إطلاق صواريخ باليستية". وكان هذا المصنع موقع إطلاق ​صاروخ​ "هواسونج-14" الباليستي العابر للقارات يوم 28 تموز عام 2017، الّذي حضره جونغ أون بنفسه. ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، تقارير عن الزعمي الكوري وهو يعطي "توجيهات ميدانية" في عدد من المصانع والمدن، دون ذكر موعد تلك الزيارات.

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