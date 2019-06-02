مقتل شخصين وجرح 13 في هجوم على مقر أمني بغزني وسط أفغانستان

أعلن حاكم ولاية غزني الأفغانية وحيد الله كليم زاي، في بيان، سقوط "قتيلين و13 جريحًا في تفجير استهدف مقرًّا أمنيًّا، في غزني وسط أفغانستان".
وأوضح أنّ "الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة، من ثمّ بدأ مسلّحون هجومهم على المقر".
وكان 6 أفغان قد قتلوا في 10 أيار الماضي، لدى انفجار لغم زرعه مجهولون على جانب طريق بولاية دايكُندي وسط البلاد.
كما كانت قد كشفت الأمم المتحدة في تقرير في نيسان الماضي أنّ "53 مدنيًّا قُتلوا وأُصيب نحو 270 آخرين خلال الربع الأول من العام الحالي، في مختلف أنحاء أفغانستان"، بارتفاع نسبته 21 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2018.
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