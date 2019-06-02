ترامب: على رئيس الحكومة البريطانية الجديد أن يرفض دفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

إعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "على رئيس ​الحكومة البريطانية​ الجديد أن يرفض دفع فاتورة الانفصال عن ​الاتحاد الأوروبي​".

وقبل اسبوع أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في السابع من حزيران المقبل بعدما فشلت في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من البريكست.

واعلنت ماي في تصريحات أدلت بها خارج مقر إقامتها في داونينغ ستريت أن "عدم قدرتي على إتمام البريكست أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك على الدوام"، معتبرة انه "أصبح من الواضح لي الآن أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس وزراء جديد ليقود هذه الجهود".