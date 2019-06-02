افادت معلومات صحافية بأن "دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ ، أوقفت 4 أشخاص من التابعية السورية، في جرد بلدة مشمش- عكار، لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية. كما أوقفت المواطن ع. ع. لتورطهم بعملية تهريبهم، وقد سلموا جميعا إلى القطعة المعنية لاجراء المقتضى القانوني، بناء لاشارة ​القضاء​ المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 4 سوريين بعكار دخلوا لبنان خلسة ولبناني متورط بتهريبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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