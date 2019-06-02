خوري لخريجي الجامعة الأميركية: أنتم الأمل للأوقات المقبلة

اشار رئيس ​الجامعة الاميركية​ فضلو خور في كلمة له خلال حفل تخريج 1649 طالبا وطالبة إلى ان " هناك مؤشرات عديدة تقول لنا إن عالمنا يصبح أقل صحة وسعادة وأمنا، وأقل قابلية للحياة. لكن السؤال الذي أطرحه على متخرجي العام 2019 من ​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​، هو ماذا ستفعلون لإحداث تغيير، وجعل ​العالم​ مكانا أفضل؟".

وتوجه خوري الى ​الطلاب​ قائلا:"في سنواتكم في الجامعة الأميركية في بيروت، ستكونون قد تعلمتم أن هناك هدفا للحياة، هذه الكلمة المحورية في شعار الجامعة الأميركية في بيروت، التي ترونها في كل مرة تدخلون سيرا على الأقدام عبر البوابة الرئيسية "أن تكون لهم حياة، وأن تكون حياة أفضل"،مضيفا:"أنتم الأفضل والألمع، وأنتم الأمل للأوقات المقبلة".