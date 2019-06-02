النشرة: توقيف رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية الاميركية في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن "قوة تابعة لأحد الاجهزة الامنية أوقفت رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية الامريكية يدعى (ب. ح) في منطقة الشرحبيل في بلدة بقسطا بصيدا".
وقد سرت شائعة ان الرجل قد تم اختطافه من قبل مسلحين قبل ان يتبين ان جهاز امني وراء توقيفه على خلفية ملف أمني.
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