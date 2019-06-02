النشرة: توقيف رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية الاميركية في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بأن "قوة تابعة لأحد ​الاجهزة الامنية​ أوقفت رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية الامريكية يدعى (ب. ح) في منطقة الشرحبيل في ​بلدة بقسطا​ بصيدا".

وقد سرت شائعة ان الرجل قد تم اختطافه من قبل مسلحين قبل ان يتبين ان جهاز امني وراء توقيفه على خلفية ملف أمني.